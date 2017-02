Se abre el Foro Mundial de Derechos Humanos en Marrakech

by Redacción

La Ciudad Roja se sitúa una vez más al frente de la escena internacional. Después de que la quinta edición del GES (Cumbre Empresarial Global) reuniera la semana pasada no menos de 6.800 participantes de 50 países para hablar de negocios, la ciudad será la sede de otro evento mundial, no menos importante, el Foro Mundial de de Derechos Humanos (MFHR), donde no menos de 5.000 participantes de 94 países, cientos de ONG y decenas de expertos locales e internacionales se darán cita en Marrakech del 27 al 30 de noviembre.

Marrakech sucede a Brasil en la organización del evento, convirtiéndose por unos días en la capital mundial de los Derechos Humanos.

En el programa, los participantes harán un balance de los principales avances en materia de derechos humanos en el mundo, y los obstáculos a los que hace frente. Entre las sesiones de la apertura y el cierre cerca de 200 espacios de discusión, reuniones y formación se han previsto, incluyendo foros temáticos organizados conjuntamente por ONG marroquíes e internacionales, talleres de capacitación, etc.

También figura en el programa los debates sobre la cuestión de la igualdad de género y la paridad, con 12 foros dedicados a la mujer. Los derechos de los jóvenes, niños, inmigrantes y personas con discapacidad también estarán en el centro de los debates con más de 50 actividades de apoyo y defensa de los derechos humanos.

Protestas

Pero no todos se han mostrado conformes con el acto.La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó un informe sobre los derechos humanos en Marruecos dos días antes de la conferencia. El informe de la FIDH condena la lentitud de la reforma judicial, la corrupción sistémica, la tortura, y la represión de los grupos de derechos humanos y las protestas en el reino de Marruecos. El informe, titulado reformas judiciales marroquíes: tiempo para conclusiones y aplicación efectiva, ha causado mucho embarazo a las autoridades marroquíes. Según el semanario Telquel, el estudio abordó la falta de libertades públicas, señalando que las sentadas pacíficas deben ser protegidos en el Código de Libertades Públicas y en otras leyes. Como sostiene el informe, las autoridades marroquíes han limitado la protesta colectiva, en la ley y en la práctica, de manera que han creado “un vacío legal que deja espacio libre para todo tipo de interpretaciones por las autoridades, sino también de violaciónes del derecho a la protesta.”

El informe salió después de que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el grupo de derechos más independientes y reconocidos del país, indicó que iba a boicotear la conferencia de la FIDH. Otros siete grupos marroquíes firmaron también la petición de la AMDH . Human Rights Watch también emitió un comunicado de prensa a principios de noviembre de condena del Ministerio del Interior de Marruecos por su represión de las actividades de la AMDH y el hostigamiento de sus miembros.